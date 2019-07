Wimbledon – Il sogno di Coco Gauff continua, l’americana approda al 3° turno: stesa in due set la Rybarikova

La tennista americana stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, proseguendo così il suo sogno

Coco Gauff prosegue il suo sogno a Wimbledon, accedendo al terzo turno dello slam in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club di Londra. Dopo aver eliminato all’esordio Venus Williams, la giovane tennista americana si sbarazza anche della Rybarikova, stendendola con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Una grande dimostrazione di forza per la numero 313 del ranking WTA, diventata in poco tempo la nuova futura stella del tennis statunitense, pronta adesso a giocarsi l’accesso agli ottavi contro Polona Hercog.

Valuta questo articolo