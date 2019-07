Wimbledon – Coco Gauff e il retroscena su Roger Federer: “mi prese da parte dopo una sconfitta, mi disse…”

Coco Gauff, la teenager che ha conquistato Wimbledon, ha rivelato un particolare retroscena legato al suo incontro con Roger Federer: il campione svizzero è la sua fonte di ispirazione

Entra nel main draw di Wimbledon a 15 anni, qualificandosi come la più giovane tennista di sempre, poi accede al secondo turno battendo con un doppio 4-6 una leggenda come Venus Williams: la giovane Cori ‘Coco’ Gauff è la tennista del momento. In un estratto di un intervista riportata dalla ‘Rosea’, la tennista americana ha svelato un particolare retroscena legato al suo incontro con Roger Federer dopo una sconfitta agli Australian Open juniores che, probabilmente, le ha cambiato la vita: “un anno fa, quando persi al primo turno degli Australian Open juniores, mi prese da parte e mi disse parole molto belle, di incoraggiamento: nello Slam successivo, a Parigi, vinsi il torneo. Per questo è una mia grande fonte di ispirazione“.

