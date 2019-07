Wimbledon – Cilic eliminato al secondo turno: Sousa trionfa in tre set

Niente da fare per Cilic: il croato si ferma al secondo turno di Wimbledon, ai sedicesimi ci va Sousa

Il percorso di Marin Cilic a Wimbledon si ferma al secondo turno: il tennista croato ha ceduto oggi pomeriggio al portoghese Sousa. Un match durato due ore e 14 minuti di gioco e terminato col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Sousa stacca il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn e Croquet Club e si prepara a sfidare Evans.

