Wimbledon – Cecchinato eliminato all’esordio: De Minaur trionfa in tre set

Cecchinato subito out: l’azzurro eliminato al primo turno di Wimbledon

Niente da fare per Marco Cecchinato all’esordio a Wimbledon: l’azzurro è stato eliminato nel primo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra, per mano di De Minaur. L’australiano, numero 29 del ranking ATP ha trionfato col punteggio di 6-0 6-4 7-6 (5), dopo due ore e 4 minuti di gioco. Esordio amaro dunque per Cecchinato, subito eliminato dal terzo Slam dell’anno.

