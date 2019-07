Wimbledon – ‘Caso Fognini’: si mette bene per il tennista ligure, ecco a cosa potrebbe andare incontro

Fognini potrebbe ‘passarla liscia’: per il tennista ligure solo una multa dopo la reazione shock di pochi giorni fa a Wimbledon?

Parole pesantissime, quelle esclamate da Fabio Fognini pochi giorni fa al terzo turno di Wimbledon. Dalla bocca dell’azzurro, nervosissimo per l’andamento del match, sono uscite affermazioni shock, per le quali il ligure si è infinitamente scusato.

Se fino a pochi giorni fa si temeva una pesante sanzione per il numero 10 del ranking ATP, sembra che Fognini se la caverà solo con una multa. “E’ stato uno di quei commenti a caldo, è stato un commento molto sfortunato e Fabio è stato abbastanza bravo a scusarsi subito. Alla fine non mi sorprenderebbe una piccola multa, ma penso che la terremo sicuramente in conto, accettando le scuse“, ha infatti spiegato Richard Lewis, ad dell’All England Club.

