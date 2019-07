Wimbledon – Caruso eliminato al primo turno: niente da fare per l’azzurro contro Simon

Caruso ko al primo turno: Simon elimina il tennista azzurro all’esordio a Wimbledon

Niente da fare per Caruso al primo turno di Wimbledon: il tennista italiano è stato eliminato questo pomeriggio all’esordio nel terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’Alla England Lawn Tennis and Croquet Club per mano del francese Simon. Il numero 25 del ranking ATP ha mandato al tappeto il siracusano in tre set, dopo due ore e 34 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-3, 6-2. Il francese al prossimo turno farà i conti col vincitore della sfida tra Uchiyama e Sandgren.

