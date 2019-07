Wimbledon – Yastremska manda al tappeto Camila Giorgi: l’azzurra eliminata al primo turno

Camila Giorgi eliminata al primo turno: niente da fare per l’azzurra a Wimbledon

Esordio amaro per Camila Giorgi a Wimbledon. Dopo una serie di infortuni che le hanno impedito di scendere in campo, la tennista azzurra è tornata nel terzo Slam della stagione, venendo però subito eliminata sull’erba londinese. Camila Giorgi ha ceduto oggi, al primo turno, all’ucraina Yastremska. Un doppio 6-3 ha mandato ko l’azzurra, dopo un’ora e 8 minuti di gioco. Yastremska adesso si prepara per la sfida con Kenin al secondo turno dello Slam.

Valuta questo articolo