Wimbledon – Berrettini supera il primo turno: Bedene ko in quattro set

Buona la prima per Berrettini a Wimbledon: Bedene eliminato in quattro set dal tennista italiano

Matteo Berrettini sorride a Wimbledon: il tennista italiano ha trionfato all’esordio del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra. Il romano, numero 30 del ranking ATP, ha trionfato in quattro set, contro lo sloveno Bedene.

Il match è terminato dopo due ore e 59 minuti di gioco, col punteggio di 3-6 6-3 6-2 7-6 (3). Grazie a questa vittoria Berrettini ha staccato il pass per il secondo turno dello Slam inglese, nel quale affronterà il cipriota Baghdatis.

