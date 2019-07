Wimbledon – Berrettini stratosferico: Schwartzman ko, l’azzurro agli ottavi

Berrettini vola agli ottavi di finale a Wimbledon: Schwartzman ko in cinque set

Che spettacolo Matteo Berrettini: il 23enne romano continua la sua fantastica favola a Wimbledon, staccando il pass per la seconda settimana di sfide. Berrettini rimane l’unico italiano a portare alto il tricolore nei campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club, volando agli ottavi di finale dopo una spettacolare lotta contro Schwartzman. Il numero 20 della classifica ATP ha avuto la meglio sul ruo rivale argentino dopo quattro ore e 22 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 7-6, 4-6, 7-6. 6-3. Ali ottavi Berrettini dovrà fare i conti col vincente della sfida tra Pouille e Federer.

