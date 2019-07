Retroscena Bautista Agut, semifinale inattesa a Wimbledon: lo spagnolo aveva già prenotato le vacanze [VIDEO]

Il tennista spagnolo non si sarebbe mai aspettato di arrivare in semifinale a Wimbledon, per questo aveva già prenotato le vacanze a Ibiza

Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roberto Bautista Agut. Sono questi i quattro semifinalisti di Wimbledon, che domani si giocheranno l’accesso alla finale di domenica.

Tre mostri sacri e un outsider, che non si sarebbe mai aspettato di trovarsi a questo punto dello slam inglese, il terzo della stagione dopo Australian Open e Roland Garros. Lo spagnolo infatti aveva prenotato le vacanze ad Ibiza, dove avrebbe dovuto trovarsi in questo momento insieme a sei amici per festeggiare il suo addio al celibato. Il relax però può attendere, infatti Bautista Agut ha tutta l’intenzione di giocarsi le proprie chances con Djokovic, provando a staccare un clamoroso pass per la finale. A vederlo ci saranno anche quei sei amici, pronti a tornare a Londra per sostenerlo: “dovevo essere a Ibiza a quest’ora per il mio addio al celibato, era tutto programmato. Sei dei miei amici sono già laggiù, ma ovviamente è molto meglio essere qui a Londra. Se verranno qui? Penso di sì, credo che voleranno a Wimbledon per vedere la semifinale“.

Bautista Agut dovrà rinunciare a Ibiza (e al suo addio al celibato) “per colpa” di Wimbledon 🛫⛔️🤣#EurosportTENNIS pic.twitter.com/PMSi0uc2lA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 11 luglio 2019

