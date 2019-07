Wimbledon – Bautista Agut mette in difficoltà Djokovic, ma Nole ha la meglio: è lui il primo finalista

Novak Djokovic in finale a Wimbledon: Bautista Agut ce la mette tutta, ma il serbo ha la meglio

E’ Novak Djokovic il primo finalista di Wimbledon: una partita pazzesca questo pomeriggio sui campi in erba dell’All England Club, con un Bautista Agut che ce l’ha messa tutta per mettere i bastoni tra le ruote al serbo. Il numero 1 del ranking ATP ha però tenuto duro, e nonostante ben 4 match point annullati dallo spagnolo, è riuscito ad avere la meglio e staccare il pass per la finalissima di domenica.

Il match è terminato dopo due ore e 50 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 e adesso attende di sapere chi tra Federer e Nadal sarà il suo avversario in finale, la sua 25ª in uno Slam.

