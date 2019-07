Wimbledon – Bautista-Agut elimina Pella e vola in semifinale: lo spagnolo sfiderà Djokovic

Bautista-Agut in semifinale a Wimbledon: Pella eliminato in 4 set ai quarti

E’ Bautista-Agut il secondo semifinalista di Wimbledon: il tennista spagnolo ha eliminato oggi ai quarti del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Club, l’argentino Pella. Lo spagnolo, numero 22 del mondo ha trionfato in quattro set, dopo tre ore e 9 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 6-4, 3-6, 6-3. Bautista Agut stacca dunque il pass per le semifinali, nelle quali dovrà fare i conti con Novak Djokovic.

Valuta questo articolo