Wimbledon – Barty e Serena Williams a braccetto agli ottavi di finale, stese senza patemi Dart e Goerges

La numero uno del ranking WTA e l’americana staccano il pass per gli ottavi di finale, distruggendo le proprie avversarie odierne

Tutto facile per Ashleigh Barty e Serena Williams nel terzo turno del torneo di Wimbledon, entrambe staccano il pass per gli ottavi di finale asfaltando letteralmente le proprie avversarie. Per quanto riguarda la numero 1 del ranking WTA, il match contro la britannica Dart dura 54 minuti, giusto il tempo di rifilarle un doppio 6-1, utile per accedere al turno successivo dove affronterà la Riske.

Leggermente più allenante la sfida di Serena Williams, che stende con il punteggio di 6-3, 6-4 la tedesca Goerges dopo un’ora e tredici minuti di gioco. L’americana gioca una partita perfetta, non lasciando scampo alla propria avversaria, costretta a capitolare sotto i colpi di Serena che agli ottavi sfiderà Carla Suarez Navarro.

