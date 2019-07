Wimbledon – Barbora Strycova è l’ultima semifinalista, la ceca stende Johanna Konta e si regala S. Williams

La tennista ceca supera in due set la propria avversaria, staccando il pass per le semifinali di Wimbledon dove affronterà Serena Williams

Barbora Strýcová è l’ultima semifinalista del tabellone femminile di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. La tennista ceca si sbarazza in due set di Johanna Konta, stendendola con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco.

Una partita rimasta in equilibrio solo nella prima frazione, vinta dalla numero 54 del ranking solo al tie-break, al contrario del secondo set dominato in lungo e in largo dalla ceca. In semifinale la Strycova troverà Serena Williams, abile a vincere 2-1 il derby contro la Riske.

Valuta questo articolo