Wimbledon – Azarenka corre verso il terzo turno: Tomljanovic spazzata via in poco più di un’ora

Vika Azarenka accede senza problemi al terzo turno di Wimbledon: la tennista bielorussa batte Ajla Tomlkanovic in 2 set dopo poco più di un’ora di gioco

Servono appena 63 minuti a Vika Azarenka per superare i 32esimi di finale di Wimbledon. La tennista bielorussa, attuale numero 40 del ranking mondiale femminile, si è sbarazzata senza troppi problemi di Ajla Tomljanovic, numero 49 del ranking WTA. Azarenka si è imposta in due set, vinti con il punteggio di 6-2 / 6-0. Al terzo turno affronterà la vincente del derby romeno fra Halep e Buzarnescu.

