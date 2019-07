Wimbledon – A Fognini ‘scappa’, ma l’arbitro non lo ascolta: “vedi che ti faccio pipÃ¬ sull’erba!” [VIDEO]

Nel match contro Tiafoe, il tennista italiano non ha ricevuto l’ok dall’arbitro di sedia per andare in bagno e lo ha minacciato di farla sull’erba del campo n°18

Fabio Fognini non si smentisce mai, il tennista italiano si è reso protagonista a Wimbledon di un curioso siparietto durante il match contro Frances Tiafoe, vinto al quinto set dopo una maratona durata quasi tre ore e mezza.

Il giocatore ligure ha chiesto di andare in bagno all’arbitro di sedia, ricevendo un secco no. Una risposta che non è affatto piaciuta a Fognini, che ha ‘minacciato’ il direttore di gara di urinare sul terreno di gioco: “Non c’è problema, faccio pipì sull’erba. Che cazzo me ne frega“.

Ecco il video:

