Wanda Nara all’attacco, messaggio velenoso sui social: fischiano le orecchie di Maxi Lopez?

La show girl argentina ha pubblicato su Twitter un messaggio alquanto polemico, che potrebbe riferirsi all’ex marito Maxi Lopez

Tweet polemico e velenoso di Wanda Nara, che ha sbottato sui social quest’oggi all’indirizzo di un misterioso destinatario. La show girl argentina, protagonista di una caduta dalla moto d’acqua sul lago di Como, ha lanciato i suoi strali via Twitter, paventando una querela per alcune diffamazioni fatte al suo indirizzo.

Tutti gli indizi conducono a Maxi Lopez, che nei giorni scorsi aveva fatto alcune dichiarazioni sui figli avuti con Wanda Nara. Questo il tweet dell’argentina: “Le bugie, le diffamazioni o gli attacchi li denuncerò tutti alla giustizia. Potrebbe essere lenta, ma è sempre andata a mio favore: ecco perché so che ci sarà. Non ho tempo da perdere per nulla, dal momento che sono occupata nella mia vita lavorativa e nel prendermi cura della mia maggiore priorità, i miei cinque figli“.

