Wanda Nara sempre più bollente sui social: il VIDEO in intimo è hot

Wanda Nara esplosiva sui social: la showgirl argentina hot in intimo durante i preparativi di makeup per il set fotografico

Wanda Nara sempre più esplosiva sui social: la showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi,si sta sbizzarendo sui social tra set fotografici e vacanze di famiglia. Dopo gli scatti hot in barca, Wanda Nara ha postato ieri un video bollente durante i preparativi di make up in un intimo sexy, color fucsia, in pizzo. Decolletè in bella vista per Wanda Nara, che non teme giudizi. Nessun segnale di gelosia da parte del marito Icardi, che ancora non sa bene quale sarà il suo futuro.

