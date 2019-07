Wanda Nara al lavoro per il futuro di Icardi, piovono critiche: il messaggio social è pungente [FOTO]

Wanda Nara contro le critiche: il post della showgirl argentina sui social è… misterioso

Wanda Nara riesce, in un modo o nell’altro, a far parlare sempre di sè: che sia per una scollatura bollente o per una mossa di mercato, la moglie di Mauro Icardi è sempre sotto i riflettori. Ieri si sono diffuse delle voci sempre più insistenti riguardanti un presunto incontro tra la moglie-agente dell’attaccante argentino ed il ds della Juventus: pare che i due abbiano parlato a lungo al Grand Hotel di Ibiza, per poi incontrarsi nuovamente a Milano.

In attesa di conferme, la showgirl argentina ha pubblicato un post misterioso nelle sue Storie Instagram. “Tutti siamo cattivi in una storia raccontata male“, una frase relativa proprio a questi primi rumors e a tutta la vicenda Icardi-Inter della scorsa stagione?

