Wanda Nara hot ad Ibiza: pose sexy in costume da bagno per la moglie-agente di Icardi [VIDEO]

Wanda Nara provante e sensuale sui social: il video in costume da bagno fa impazzire i fan

Vacanza in famiglia per Wanda Nara: la showgirl argentina sta trascorrendo del tempo prezioso con i suoi figli ed il marito ad Ibiza. In attesa di scoprire quali saranno le mosse della moglie-agente di Icardi per quanto riguarda il futuro del calciatore argentino, i fan possono ‘consolarsi’ con delle immagini sensuali, che Wanda Nara ama condividere sui social.

La moglie-agente di Icardi ha infatti pubblicato un video hot, nel quale posa per un servizio fotografico, con un costume intero color carne, in pose sexy e con seno e lato B in bella vista.

