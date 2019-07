Wanda Nara, il ‘Lato B’ è davvero pazzesco: l’argentina delizia i suoi followers con uno scatto mozzafiato [FOTO]

Ennesimo scatto bollente per Wanda Nara, che accompagna la foto del suo fondoschiena con una frase misteriosa

Wanda Nara non smette di far venire i brividi ai propri followers, continuando a postare su Instagram scatti hot da far venire la pelle d’oca. La moglie-agente di Mauro Icardi questa volta è passata al ‘Lato B’, facendosi fotografare di spalle con il proprio fondoschiena in primo piano.

Una foto davvero sensuale, accompagnata da una frase misteriosa postata dalla modella argentina a corredo dell’immagine: “L’ipocrisia è qualcosa che non potrei mai affrontare“. A catturare l’occhio però sono le forme di Wanda Nara, riuscite a raccogliere in un’ora quasi 200.000 likes.

Visualizza questo post su Instagram La hipocresía es algo con lo que nunca podré lidiar 🦂 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 31 Lug 2019 alle ore 7:46 PDT

