Virtus Bologna, Milos Teodosic fa sognare i tifosi: “voglio fare la storia come Danilovic e Ginobili”

Milos Teodosic fa sognare i tifosi della Virtus Bologna durante la conferenza stampa di presentazione: il playmaker serbo si dice pronto a fare la storia come Danilovic e Ginobili

Presso la palestra Porelli, gremita di tifosi e giornalisti, Milos Teodosic ha svolto la sua conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo giocatore della Virtus Bologna. Il playmaker serbo ha spiegato di essere in un grande club con il quale vuole togliersi soddisfazioni importanti e fare la storia come Danilovic e Ginobili: “ringrazio il Presidente Zanetti, la dirigenza e i tifosi. Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa. Sono arrivato in un grande Club, con una storia importante; ma io sono qui per portare la Virtus ancora più in alto. Sarà una grande stagione, voglio vincere con questa maglia; vedrete, ci toglieremo tante soddisfazioni. Parlando con lo staff, mi sono reso conto di essere entrato a far parte di una grande squadra, fatta di professionisti e di ottimi giocatori, sono molto sereno, ho lasciato gli infortuni alle spalle; adesso sto bene, mi sono allenato per tutta l’estate e sono pronto per partire con la Nazionale. Rapporto con Djordjevic? La prima volta che ho parlato con lui della Virtus è stato lo scorso febbraio; sono bastate una paio di ore, non avevo bisogno di essere convinto per giocare qui a Bologna. La prima final four che ho visto nella mia vita è stata della Virtus, questa canotta è stata indossata da grandi campioni come Danilovic e Ginobili; voglio fare la storia di questa squadra come hanno fatto loro. Contratto? Non penso mai al futuro, neanche nella mia vita privata, penso solo al mio presente, e il mio presente è la Virtus”.

Valuta questo articolo