Fa sesso con una donna e posta tutto su Snapchat, epic fail di Clinton N’Jie: il VIDEO è… porno

Il giocatore della Dinamo Mosca ha per sbaglio condiviso su Snapchat un video in cui fa sesso con una donna, scusandosi poi pubblicamente

Un epic fail davvero clamoroso quello commesso da Clinton N’Jie, 25enne attaccante passato da poco dal Marsiglia alla Dinamo Mosca. Per festeggiare il suo trasferimento, il camerunense ha pensato bene di spassarsela con una donna, riprendendo tutto con il suo telefonino, postando poi per errore le immagini sul proprio profilo Snapchat. Rimasto online solo per pochi minuti, i suoi followers sono comunque riusciti a scaricarlo, diffondendolo poi a macchia d’olio sui social, scatenando le più disparate reazioni. Travolto dalla notizia, N’Jie ha provato poi a scusarsi: “ero ubriaco, stavo cercando notizie sul cellulare ma ho sbagliato tasto. Stavo festeggiando la firma del nuovo contratto con la Dinamo e, quando mi sono messo a cercare la notizia sul cellulare, ho schiacciato il tasto sbagliato“.

