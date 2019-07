US Open – 6 azzurri nel main draw: i nomi dei tennisti italiani nel tabellone principale dell’ultimo Slam

Sei tennisti italiani nella entry list per il main draw degli US Open: i nomi degli azzurri

Sono da poche terminate le emozioni che i tennisti hanno regalato a Wimbledon, terzo Slam della stagione, vinto da Djokovic e Simona Halep, ma già si pensa all’ultimo Slam stagionale, gli US Open, che si disputeranno dal 26 agosto sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Per quanto riguarda gli italiani, saranno 6 i tennisti azzurri presenti nell’entry list del main draw maschile: si tratta di Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi, e Thomas Fabbiano

