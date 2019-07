Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo: l’Italia stacca il pass per la finale, gli azzurri battono la Francia 3-0

Domani nella finale per la medaglia d’Oro gli azzurri affronteranno alle ore 20.30 la Polonia, vincitrice nell’altra semifinale 3-2 sulla Russia

La nazionale italiana maschile ha centrato la finale alle Universiadi 2019, grazie al successo in semifinale sulla Francia 3-0 (25-16, 25-21, 25-18). Al PalaSele di Eboli i ragazzi di Gianluca Graziosi si sono aggiudicati con merito l’incontro odierno, dimostrandosi superiori alla formazione transalpina. Domani nella finale per la medaglia d’Oro gli azzurri affronteranno alle ore 20.30 la Polonia, vincitrice nell’altra semifinale 3-2 sulla Russia.

Zoppellari e compagni contro la Francia hanno avuto un atteggiamento positivo sin dal primo set, vinto nettamente. Più combattuta la seconda frazione, nella quale i ragazzi di Graziosi hanno dovuto rimontare i francesi. Nel terzo set l’Italia è sempre stata avanti e ha difeso il vantaggio sino alla fine. A distanza di 22 anni la nazionale azzurra maschile si giocherà così nuovamente la medaglia d’Oro alle Universiadi: l’ultima volta era stata nell’edizione 1997, svoltasi in Sicilia.

Tabellino: ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-16, 25-21, 25-18)

Italia: Zoppellari 1, Milan 17, Polo 12, Pinali 8, Raffaelli, 15, Ricci 5. Libero: Piccinelli, Romanò. N.e. Galassi, Zonca, Pierotti, Salsi. All. Graziosi.

Francia: Derouillon 2, Rodriguez 7, Winkelmuller 5, Carle 7, Kaba 3, Walgenwitz. Libero: Diez. Capet 3, Basic 7, Mayer 2, Prevert 1, Thoral. All. Loic

Durata: 21’, 25’, 25’.

Italia: 3 a, 13 bs, 24 mv, 18 et

Francia: 0 a, 9 bs, 7 mv, 17 et

