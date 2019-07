Universiadi 2019 – Pallavolo: l’Italia si avvicina al passaggio del turno, gli azzurri superano il Giappone 3-0

Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte della squadra del ct Graziosi

Nella terza gara della fase a gironi, è arrivata una vittoria per 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) ai danni del Giappone per i ragazzi di Gianluca Graziosi, che si avvicinano sensibilmente al passaggio del turno.

Un successo arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte degli azzurri, che sono scesi in campo questa sera con un atteggiamento diverso rispetto a quello visto nei primi due set della gara contro l’Argentina e più incline invece a quanto fatto vedere nei tre parziali successivi. Dopo un primo set più combattuto, infatti, l’Italia è sembrata sempre più padrona del campo, capace di mantenere il pallino del gioco costantemente dalla propria parte. Superiori in tutti i fondamentali, Polo e compagni hanno fatto la differenza soprattutto a muro e in servizio, oltre ad esser stati complessivamente più precisi degli avversari. A livello individuale, altra ottima prestazione da parte di Giulio Pinali, top scorer del match con 18 punti messi a segno.

Grazie ai tre punti conquistati questa sera, gli azzurri volano in testa alla pool D superando proprio il Giappone, oltre all’Argentina, che aveva un giocato una gara in più prima di questa sera. Con una vittoria nella sfida di domani (ore 20) contro il Messico, l’Italia si assicurerebbe il passaggio del turno da prima in classifica, che le permetterebbe di sperare in un sorteggio più favorevole in vista dei quarti di finale.

ITALIA-GIAPPONE 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)

Italia: Zonca 6, Polo 7, Pinali 18, Raffaelli 8, Galassi 9, Zoppellari, libero: Piccinelli, Milan 1, Romanò. Ne: Salsi, Pierotti. All. Graziosi

Giappone: Kobayashi 1, Higuchi 4, Murayana 2, Miyaura 2, Takanashi 10, Kashimura 4, libero: Ogawa, Katsuoka 2, Kori 2, Umemoto, Eiro. Ne: Arai. All. Matsui

Durata: 28’, 26’, 26’

Italia: 4 a, 12 bs, 9 mv, 19 et

Giappone: 0 a, 10 bs, 3 mv, 24 et

Valuta questo articolo