Universiadi 2019 – Le azzurre della pallavolo d’argento a Napoli: l’Italia ko contro la Russia in finale

Universiadi 2019: le azzurre sono medaglia d’Argento, la Russia vince 3-1

Si è chiusa con una medaglia d’Argento l’avventura della nazionale italiana femminile alle Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli, di fronte a una bella cornice di pubblico, la formazione azzurra in finale è stata superata 1-3 (21-25, 25-15, 24-26, 18-25) dalla Russia. Dopo un bellissimo torneo le ragazze di Paglialunga questa sera non si sono espresse al meglio e hanno pagato a caro prezzo i tanti errori commessi.

Nel primo set la squadra azzurra ha incontrato diverse difficoltà e le russe ne hanno approfittato. La reazione italiana è arrivata nel secondo parziale, quando Nicoletti e compagne hanno dominato le avversarie. Il terzo set è stato la chiave di volta del match, le ragazze di Paglialunga nel finale hanno sprecato delle ottime occasioni e la Russia si è imposta ai vantaggi. Al rientro in campo l’Italia è subito scivolata indietro e non ce l’ha più fatta a riaprire la gara. Per la nazionale azzurra si tratta della prima medaglia d’Argento alle Universiadi, dopo le due d’Oro conquistate nelle edizioni 1991 e 2009.

Tabellino: ITALIA-RUSSIA 1-3 (21-25, 25-15, 24-26, 18-25)

ITALIA: Perinelli 12, Botezat 9, Nicoletti 14, Villani 8, Berti 5, Cambi 1, De Bortoli (L). Napodano, Angelina 4, Nwakalor 2, Bosio. N.e: Molinaro. All. Paglialunga

RUSSIA: Zaitseva 8, Novik, Voroeyeva 8, Evoakimova 9, Lazareva 24, Sperskaite 15, Kurnosova (L). Ryseva, Zubareva 1. N.e: Smirnova, Stlnaya, Russu. All. Voronkov

Durata set: 27’, 23’, 30’, 25’.

Italia: 1 a, 11 bs, 11 mv, 26 et.

Russia: 8 a, 15 bs, 11 mv, 33 et.

Note: cartellino rosso alla Russia nel 4° set sul 12-16.

