Universiadi 2019 – Malore per lo sprinter Guetthouche, l’algerino è ricoverato in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata Mohamed Abdelhakim Guetthouche, l’atleta algerino colpito questa mattina da un colpo di calore poco prima che scendesse in pista per gareggiare alle Universiadi di Napoli.

Lo sprinter 20enne è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’Ospedale Cardarelli, dove è tutt’ora ricoverato in condizioni stazionarie. Una situazione singolare quello capitata nella mattinata di oggi, comunque gestita ottimamente dal personale medico.

