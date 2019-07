Ufficializzate le date di Serie A 2019-2020, si inizia il 25 agosto: 3 turni infrasettimanali e 4 soste per la Nazionale

Ufficializzate le date del campionato di Serie A 2019-2020: si inizia il 25 agosto, la fine è prevista per il 24 maggio, in mezzo 3 turni infrasettimanali e 4 soste per la Nazionale

Siete in astinenza da calcio giocato? Sappiate che all’inizio della prossima Serie A mancano solo poche settimane. La Lega Serie A ha ufficializzato le date riguardanti la prossima stagione del massimo campionato di calcio italiano che prenderà il via domenica 25 agosto e terminerà il 24 maggio 2020. In mezzo saranno presenti 3 turni infrasettimanali rispettivamente mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Quattro, invece, saranno le soste: domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre, domenica 17 novembre 2019 e domenica 29 marzo 2020 per altrettanti impegni della Nazionale; ancora sosta anche domenica 29 dicembre, per lo stop del campionato per le festività natalizie (ultima giornata il 22 dicembre 2019 e ripresa il 5 gennaio 2020).

