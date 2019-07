Ufficializzate le date della Coppa Italia 2019-2020: si inizia il 4 agosto con il 1° turno eliminatorio

Ufficializzate le date della Coppa Italia 2019-2020: il torneo inizierà il 4 agosto con il 1° turno eliminatorio, finale il 13 maggio

Dopo aver ufficializzato le date della prossima Serie A, la Lega ha reso note anche quelle legate alla Coppa Italia 2019-2020. Il torneo prenderà il via il 4 agosto con il 1° turno eliminatorio, mentre domenica 11 agosto ci sarà il secondo turno. Terzo e ultimo round estivo il 18 agosto, per poi ritornare il 4 deicembre con il quarto turno. Ottavi di finale divisi fra mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio 2020. Quarti in programma mercoledì 29 gennaio. Semifinali d’andata il 12 febbraio, mentre il 4 marzo quelle di ritorno. La finalissima si disputerà invece il 13 maggio.

Valuta questo articolo