UFC Sacramento – ‘The Italian Dream’ is back: Marvin Vettori domina Cezar Ferreira e vince per decisione unanime

Marvin Vettori torna in UFC dopo la ‘pausa forzata’ a causa della torbida vicenda di doping: ‘The Italia Dream’ batte Cezar Ferreira per decisione unanime

Lo abbiamo atteso per troppo tempo, ma ci ha ripagato con gli interessi. Marvin Vettori è finalmente tornato a lottare nella gabbia UFC e lo ha fatto raccogliendo un’importante vittoria. Il fighter di Mezzocorona, assente da diversi mesi a causa di una torbida vicenda di doping, chiarita in passato ai nostri microfoni, ha dimostrato di non aver bisogno di nient’altro che del suo talento per sfondare.

Avversario tosto quello di UFC Sacramento: Cezar ‘O Mutante’ Ferreira, 34enne rasiliano con 12 anni di carriera alle spalle, vincitore del TUF Brazil nel 2013, cintura nera nel BJJ ma in grado di mettere in pratica un buono striking che forse pecca in potenza dei colpi, ma gli permette di aprire la guardia dell’avversario per poi fare davvero male. Lo testimoniano le 5 vittorie ottenute negli ultimi 7 match (le due sconfitte sono arrivate solo ai punti).

Ma questa notte la voglia di rivalsa di Marvin Vettori ha avuto la meglio su tutto il resto. Il primo round è essenzialmente di studio. I due fighter non riescono a piazzare colpi degni di nota: il brasiliano prova a sorprendere Vettori con un calcio in giravolta che non va a segno, il fighter di Mezzocorona va giù di striking ma senza far male. Ferreira prova una serie di low kick, l’ultimo dei quali viene intercettato da Vettori che riesce nel primo take down della serata che gli vale una serie di colpi al volto dell’avversario, non utili però a finalizzare l’incontro prima che si esaurisca il tempo.

Nel secondo round qualche colpo riesce a penetrare le rispettive guardie, uno dei quali va addirittura sanguinare Ferreira. Le combo di Marvin Vettori vanno spesso a segno, mentre quelle del ‘Mutante’ non sembrano fare male. Il sudamericano prova un take down nel finale di round ma Vettori si difende alla grande. Nel terzo round Vettori la fa da padrone. Lo striking di ‘The Italian Dream’ rimbomba secco nell’arena, colpo dopo colpo. Ferreira incassa senza riuscire a reagire, provando solo qualche tentativo di take down ben difeso dal fighter italiano. Il giudizio dei giudici è una formalità: vince Marvin Vettori per decisione unanime!

