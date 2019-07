UFC e PokerStars Octagon Chip: fantastici premi in palio e un posto VIP per Cormier vs Miocic 2!

PokerStars e UFC lanciano oggi il UFC e PokerStars Octagon Chip, iniziativa che mette in palio splendidi premi e la possibilità di vivere da protagonista la sfida di UFC 241 fra Cormier e Miocic

PokerStars e UFC lanciano oggi il UFC e PokerStars Octagon Chip, dando ai fan la possibilità di vincere incredibili premi. Le Chips hanno valori differenti: ci sono le ‘magnifiche’ (verdi), le ‘ridicole’ (argento) e quelle ‘per cambiare la vita’ (oro), e la loro disponibilità diventa sempre più rara salendo di livello, sbloccando tutto attraverso i brand UFC e PokerStars per vivere un’esperienza indimenticabile.

Per celebrare il lancio, PokerStars mette in palio un Gold Octagon Chip estremamente raro e 22 pacchetti di merchandising Silver Octagon Chip. Il Gold Octagon Chip renderà il fortunato vincitore il boss dell’UFC per un giorno, in piedi al fianco del presidente UFC Dana White durante il match che assegnerà la cintura dei pesi massimi a UFC® 241: CORMIER vs. MIOCIC 2.

Il Gold Octagon Chip, che si può vincere solo con PokerStars, partner mondiale esclusivo di UFC, permetterà inoltre al vincitore di avere un alloggio a 5 stelle e di aver pagate le spese di viaggio, così come di avere un pass VIP per l’evento. I giochi speciali PokerStars UFC KO Poker iniziano a partire dal 12 luglio fino al 15 luglio, con la possibilità di vincere questi fantastici premi.

La caccia al vincitore di questa indimenticabile esperienza è iniziata al PokerStars Lounge della UFC Fan Experience presso l’Event Center Downtown Las Vegas con speciali competizioni pop-up “Truth or Bluff” il 5 e 6 luglio.

Il vincitore della prima esperienza di Gold Octagon Chip sarà annunciato il 26 luglio. Per saperne di più, visitate il sito PokerStars.Per conoscere di più su UFC Poker, cliccate qui.

