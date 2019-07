UFC – Masvidal ci va giù pesante, lanciata la sfida a McGregor: “voglio spaccargli la faccia”

Masvidal impavido: il pugile di Miami non ha paura di McGregor, lanciata la sfida

Arrivano interessantissime frecciatine dal mondo dell’UFC: Jorge Masvidal, uno dei pugili più in forma del momento, reduce da due imprese spettacolari, contro Darren Till e Ben Askren, adesso punta ancora più in alto. L’atleta di Miami ha infatti lanciato la sfida a McGregor, con affermazioni davvero… pungenti: “voglio spaccare la faccia a Conor McGregor“, ha dichiarato al “Dan LeBatard Show”.

“Sarebbe un combattimento che venderebbe tantissimo, e per me è arrivato il momento di fare i soldi che merito. Non mi sono mai tirato indietro da un combattimento, do alla gente quello che vuole. Guardo la sua faccia e ci vedo i simboli delle banconote sopra, e a essere onesti non so come possa fare a battermi. Lui indietreggia, dà colpetti, io non l’ho mai fatto e so che potrei buttarlo giù facilmente”. E quando gli fanno notare che McGregor è un maestro anche della provocazione, della guerra psicologica e del trash talking, sorride: “Con me più fai lo stupido, più parli e più ti punisco”, ha aggiunto.

Come reagirà McGregor? Comunque sia per far si che la sfida possa essere disputata, Masvidal dovrebbe infatti affrontare un drastico taglio del peso considerando che l’irlandese è un peso leggero. Assisteremo mai a questa sfida? Stay tuned…

Valuta questo articolo