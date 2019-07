Uccio, l’emozione non ha… voce! L’amico di Valentino Rossi sbaglia la promessa: siparietto esilarante al matrimonio [VIDEO]

Uccio Salucci troppo emozionato: il braccio destro di Valentino Rossi sbaglia la promessa davanti alla sua Pamela, il siparietto al matrimonio è tutto da ridere

Un ultimo momento speciale, prima di tornare a concentrarsi sul campionato, per Valentino Rossi e tutta la squadra VR46 nella pausa estiva della stagione. Il Dottore e tutti i giovani piloti dell’Academy hanno festeggiato domenica le nozze di Uccio. Alessio Salucci ha sposato la sua compagna storica Pamela, madre della piccola Aurora: Valentino Rossi, che ha accompagnato la sposa in chiesa a bordo di una Ferrari, non poteva che essere uno dei testimoni del suo braccio destro, che durante la cerimonia si è fatto ‘fregare’ dall’emozione.

Nel momento della “Manifestazione del consenso”, Uccio ha sbagliato ‘formula’. ‘Bacchettato’ dalla moglie Pamela, la scena è diventata un siparietto esilarante che ha reso l’evento ancor più unico e divertente. “Io Alessio, prendo te, accolgo te Pamela, nel nome di Cristo, con la grazia in Cristo e prometto di esserti fedele sempre“, ha affermato Uccio, esitando diverse volte e consultandosi col libretto. “Hai sbagliato“, lo ha avvisato la moglie. “E’ uguale“, ha risposto prontamente Uccio, scatenando l’ilarità degli invitati presenti in chiesa.

