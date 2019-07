TZN2020 – Il Tour negli stadi di Tiziano Ferro si arricchisce di una nuova data a San Siro

A grande richiesta, Live Nation Italia è lieta di annunciare unallodel, il nuovo tour dinegli stadi italiani.

I biglietti per il nuovo show saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 luglio 2019 (per 48 ore) sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 26 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour vede Tiziano protagonista negli stadi italiani durante la prossima estate con 13 attesissimi concerti. Il TZN2020 prenderà il via sabato 30 maggio dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e farà tappa a Milano il 5 e il 6 giugno allo Stadio San Siro, l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari (ancora non in vendita i biglietti, in attesa di poter annunciare la sede), il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi mercoledì 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Attualmente è in radio il singolo Buona (Cattiva) Sorte (guarda il videoclip:https://vir.lnk.to/BCSvideo) che oltre a conquistare le classifiche italiane è entrato anche nella top10 iTunes in Olanda, Belgio, Francia e Germania e questa settimana, nella versione in spagnolo, è al #1 in Spagna. Il brano (prodotto dal produttore americano Timbaland) è il primo estratto del nuovo album di Tiziano Ferro intitolato Accetto miracoli, in uscita il prossimo 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

R101 è la radio ufficiale del tour TZN2020.

Intesa Sanpaolo: nel 2020 la banca offrirà ai propri clienti altre sorprese legate a questo tour, nell’ambito del programma Reward.