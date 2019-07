Tragedia alla Pikes Peak – Morto all’età di 36 anni il pilota Ducati Carlin Dunne

Nel corso della Pikes Peak, celebre corsa in salita che si disputa in Colorado, ha perso la vita Carlin Dunne, pilota Ducati rimasto vittima di una caduta

Una vera e propria tragedia ha scosso il mondo della moto. Carlin Dunne, pilota della Ducati, ha perso la vita in un brutto incidente. Il 36enne stava disputando la Pikes Peak, celebre corsa in salita che si disputa sulle strade Colorado: dopo aver dominato le prime 3 sessioni di gara alla guida della Streetfighter V4, Carlin Dunne è caduto a pochi metri dal traguardo in un incidente che gli è costato la vita. Tramite un post social la Ducati stessa ne ha dato il triste annuncio: “non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza e il nostro schock – ha evidenziato il CEO di Ducati North America Jason Chinnock – Carlin faceva parte della nostra famiglia ed era uno degli uomini più genuini che abbia mai conosciuto“.

