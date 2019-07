Tragedia in MLB – Trovato morto Tyler Skaggs, lanciatore dei Los Angeles Angels: misteriose le cause del decesso

Trovato morto, in circostanze ancora da chiarire, il lanciatore dei Los Angeles Angels Tyler Skaggs: il ragazzo aveva solo 27 anni e pochi giorni fa aveva giocato l’ultima partita

Una pessima notizia per tutti i fan del baseball americano. Nelle ultime ore è stato trovato morto Tyler Skaggs, lanciatore mancino dei Los Angeles Angels. Ancora misteriose le cause del decesso, in merito al quale il team losangelino non si è ancora espresso. Skaggs pochi giorni fa aveva lanciato contro Oakland e ieri aveva postato una foto sui social insieme ad un gruppo di tifosi. Il decesso del 27enne, arrivato all’improvviso, ha scioccato l’MLB e tutto l’ambiente Angels.

