Tour de France – Yates fa sua la 15ª tappa: il ds non riesce a trattenere la commozione nell’ammiraglia [VIDEO]

Splendida vittoria di Yates, oggi nella 15ª tappa del Tour de France. Alaphilippe ha visto i suoi rivali accorciare le distanze in classifica generale, ma gli applausi sul traguardo di Foix Prat d’Albis sono stati tutti per il capitano della Mitchelton Scott.

Il britannico, col suo successo nella tosta tappa di montagna odierna, ha fatto commuovere il suo ds. Sulla pagina Twitter della Mitchelton Scott è infatti stato pubblicato il video della reazione di Matthew White alla vittoria di Yates Il ds della squadra del britannico non è riuscito a trattenere la commozione e le lacrime.

VIDEO 🎥 The tears flow from Whitey as Gerry takes over the radio 🎙😁 #TDF2019

Stay tuned for the full video, including this morning’s inspirational meeting 💪🏼 pic.twitter.com/OxGTRnaJyC

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) July 21, 2019