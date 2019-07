Tour de France – Vincenzo Nibali esilarante dopo la seconda tappa: “al Giro la febbre, qui la caduta! Mi piace…”

Vincenzo Nibali soddisfatto dopo la cronometro a squadre: lo Squalo dello Stretto ironico al termine della seconda tappa del Tour de France

E’ andata in scena oggi la seconda tappa del Tour de France: una prestazione positiva per la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali nella cronometro a squadre, chiusa a 15 secondi dal Team Ineos. Abbiamo fatto una buona cronometro, era una cronometro velocissima e ci siamo difesi bene. Non conosco ancora i distacchi nel dettaglio ma posso ritenermi soddisfatto”, queste le parole di Vincenzo Nibali ai microfoni Rai al termine della tappa.

Il siciliano ha commentato poi la sua condizione dopo la caduta di ieri: “oggi è stata durissima dopo la botta di ieri, ho dovuto fare qualche sforzo in più. Abbiamo fatto un’ottima cronometro, 15 secondi dal Team Ineos: è andata bene. Al Giro d’Italia avevo la febbre, qui sono caduto: mi piace dare un vantaggio agli avversari, scherzo ma nel ciclismo sono cose che capitano“.

