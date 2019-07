Tour de France – In Colombia tutti pazzi per Bernal, sui social arrivano i complimenti di Shakira e del Presidente della Repubblica colombiana

Quanti messaggi per Egan Bernal sui social: in Colombia tutti pazzi per il vincitore del Tour de France, arrivano le congratulazioni di Shakira e del Presidente della Repubblica colombiana

Tutti pazzi per Bernal: il colombiano 22enne di Zapaquira, vincitore del Tour de France, è stato celebrato alla grande dai suoi connazionali. Sui social impazza l’hashtag #GraciasEgan, utilizzato da tutto il popolo colombiano, tra cui anche molti personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Anche Shakira, cantante colombiana e moglie di Piquè ha condiviso sui social tutta la sua gioia per il risultato ottenuto dal suo connazionale alla Grande Boucle 2019. “Orgogliosa dei miei connazionali al Tour de France! Tre colombiani in top 10! Congratulazioni Egan Bernal per la tua incredibile vittoria” ha commentato la popstar, facendo riferimento anche al settimo e ottavo posto rispettivamente di Uran e Quintana.

Anche il presidente della Repubblica colombiana Ivan Duque Marquez ha reso omaggio all’impresa della più giovane maglia gialla in 100 anni di storia: “Si è realizzato un grande sogno con la prima vittoria colombiana al Tour, grazie al nostro meraviglioso Egan Bernal. Eccellente prestazione del ciclismo colombiano nella corsa più importante del mondo, con tre ciclisti nella top 10. Sono l’orgoglio nazionale!“.

Valuta questo articolo