Tour de France – Che sfortuna per Thomas: caduta nella 16ª tappa per il campione in carica [VIDEO]

Caduta per Geraint Thomas nella 16ª tappa del Tour de France: nulla di preoccupante per il campione in carica della Grande Boucle

16ª tappa sfortunata per Geraint Thomas: il britannico del team Ineos, campione in carica al Tour de France, è stato protagonista di una caduta nella frazione di Nimes. Thomas è finito in terra dopo aver probabilmente urtato il marciapiede in curva, ma non ha riportato nessuna grave conseguenza: il campione in carica si è immediatamente rialzato ed è presto tornato in sella ad una nuova bici per riunirsi al gruppo.

💥 Crash for @GeraintThomas86! But it doesn’t appear too serious for the defending champ, who is soon back on his way. 💪 💥 Plus de peur que de mal pour Geraint Thomas. Après une chute, le tenant du titre repart sans trop de difficultés. 💪#TDF2019 pic.twitter.com/EjCivc9aBC — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2019

