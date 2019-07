Tour de France – Selle Italia celebra la Grande Boucle con due selle in edizione limitata [GALLERY]

Selle Italia celebra il Tour De France: due selle in edizione limitata per una liaison dedicata agli appassionati del ciclismo più epico

Continua l’ascesa di Selle Italia alla conquista dei più importanti eventi ciclistici mondiali. Dopo la collaborazione con il Giro d’Italia, attiva da ben diciannove anni, è confermata anche quest’anno la partnership che vede l’azienda di Asolo a fianco del Tour de France, le cui leggendarie imprese in “maglia gialla” di campioni come Eddy Merckx, Marco Pantani, Miguel Indurain e Alberto Contador, rimangono ancora impresse nella memoria collettiva.

Un rapporto profondo, alimentato da una passione irrefrenabile: “Il Tour de France è un mito che brilla nel cuore di tutti gli appassionati – conferma Giuseppe Bigolin, Presidente e Proprietario di Selle Italia – e che rappresenta, forse più di ogni altra gara, l’essenza del ciclismo e la sua epica. Per questo la nostra azienda ha deciso di essere parte del mito e di condividere con la “Grand Boucle” il connubio tra performance e comfort, che da sempre contraddistingue i maggiori successi di Selle Italia”.

Una collaborazione unica che passa per il lancio di una linea esclusiva di quattro pezzi da collezione che reinterpretano all’insegna del Tour due modelli Selle Italia: la SLR Boost e la SP-01 Boost, entrambe protagoniste in una Special Edition Tour de France caratterizzata da dettagli nell’iconico giallo del Tour e dal logo di uno degli eventi più amati dagli appassionati di tutto il mondo.

I due modelli scelti fanno entrambi parte della famiglia delle “selle corte” presente già da diverso tempo nella gamma Selle Italia, capace come sempre di anticipare e interpretare in maniera innovativa le ultime tendenze e le richieste di atleti e appassionati. Tra le caratteristiche più interessanti delle due selle, la tecnologia Suspension Link Movement applicata alla SP-01 Boost, che “divide” il posteriore della sella in due parti indipendenti, permettendo maggiore flessibilità e assecondando la pedalata, e il “peso piuma” della SLR Boost, che con i suoi soli 122 g è ad oggi la sella corta più leggera sul mercato.

I due modelli TDF Special Edition sono proposti con rail in TI316 o Manganese ed entrambe nella versione Superflow (idmatch S3/L3), che contribuisce a ridurre la possibilità di problemi causati da una prolungata pressione sulla zona pelvica.

