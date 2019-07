Tour de France – Ritiro Fuglsang: aggiornamenti sulle condizioni del corridore Astana

Nessuna frattura per Fuglsang: gli aggiornamenti sulle condizioni del corridore del Team Astana dopo il ritiro dal Tour de France

Jakob Fuglsang è stato costretto oggi al ritiro dal Tour de France: il corridore svizzero del Team Astana è stato protagonista di una brutta caduta nella 16ª tappa della Grande Boucle, a causa della quale è stato ha alzato bandiera bianca.

Si temeva una frattura alla mano per Fuglsang che però se la cava solo con delle forti contusioni alla mano, al braccio ed alle ginocchia. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto lo svizzero hanno escluso fratture. “Mi dispiace molto dover lasciare il Tour in questo modo ma avevo troppo dolore per continuare“, ha dichiarato Fuglsang, che si trovava al nono piazzamento in classifica generale.

