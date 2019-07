Tour de France – Quintana trionfa nella prima tappa alpina, il colombiano rivela un retroscena: “dovevo andare avanti per Landa, ma poi…”

Nairo Quintana si aggiudica la 18ª tappa del Tour de France: le parole del colombiano della Movistar dopo il successo nella prima frazione alpina

Nairo Quintana ha trionfato oggi nella prima tappa alpina del Tour de France: il colombiano della Movistar si è aggiudicato la 18ª frazione della Grande Boucle. “Una bella vittoria, ho approfittato del gran lavoro che ha fatto la squadra. Una vittoria di tappa speciale, sono contento“, ha raccontato Quintana ai microfoni Rai al termine della tappa.

“L’idea iniziale era quella di andare davanti per aiutare Mikel Landa, che si sentiva bene. Purtroppo pero’ lui non era in giornata; quindi io ormai ero davanti e ho puntato alla vittoria“, ha rivelato poi il colombiano.

