Tour de France – Problemi fisici per Nibali, lo Squalo ammette: “ho passato una brutta giornata”

Vincenzo Nibali in difficoltà al Tour de France: le parole dello Squalo dello Stretto dopo i fastidi intestinali accusati alla vigilia della 12ª tappa

Tour de France problematico per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto, attardatissimo in classifica generale, deve fare i conti con dei problemi intestinali, che lo stanno mettendo in serie difficoltà e potrebbero costringerlo al ritiro. Ieri mattina il capitano della Bahrain Merida ha accusato diversi fastidi, che gli hanno impedito di disputare una buona frazione e che lo hanno indebolito parecchio, tanto da avere difficoltà a salire sul bus al termine della tappa.

“Pure in gara ho mangiato poco, e negli ultimi 60 chilometri non ci sono più riuscito. Ho passato una brutta giornata“, queste le parole di Nibali alla ‘rosea’ al termine della tappa.

