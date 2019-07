Tour de France – I potenziali rivali e l’assenza di Froome, Thomas rivela: “Chris è uno dei più grandi, ma…”

Geraint Thomas pronto a difendere il titolo: le parole del gallese del Team Ineos alla vigilia della partenza del Tour de France 2019

E’ tutto pronto per la partenza dell’edizione 2019 del Tour de France: domani i ciclisti si sfideranno nella prima tappa della Grande Boucle a Bruxelles. Non ci saranno domani Froome e Dumoulin, che sicuramente seguiranno le imprese dei loro colleghi da casa, difenderà invece il titolo Geraint Thomas.

Il campione in carica ha così raccontato le sue sensazioni alla vigilia del Tour: “sono solo felice di essere qui. È vero che quando Chris è qui, ci porta la sua grande esperienza, è uno dei più grandi, ma il nostro team è forte lo stesso. Rivali? Ce ne sono molti, ma ci concentreremo su di noi, non su di loro, come al solito“.

