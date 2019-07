Tour de France – Peter Sagan trionfa sul traguardo di Colmar: la reazione del padre Lubomir Ã¨ incontenibile [VIDEO]

Emozioni incontenibili per Lubomir Sagan: la reazione del padre di Peter alla vittoria del figlio sul traguardo di Colmar al Tour de France

Peter Sagan ha conquistato ieri la sua prima vittoria di tappa dell’edizione 2019 del Tour de France: lo slovacco della Bora Hansgrohe ha trionfato in volata nella quinta tappa della Grande Boucle, lasciandosi alle spalle Van Aert e Trentin. Un successo emozionante, che anche il padre Lubomir ha vissuto con grande passione. Agitato all’interno della cabina dei commentatori, sul traguardo di Colmar, il papà di Peter Sagan ha seguito con tensione la volata del figlio per poi esplodere in un urlo liberatorio di gioia alla vittoria del ciclista della Bora.

