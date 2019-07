Tour de France – Oggi la Saint’Etienne-Brioude: percorso, altimetria e favoriti della nona tappa

Favoriti, percorso e altimetria della nona tappa del Tour de France: oggi il tosto Mur d’Aurec su Loire

Termina oggi la prima settimana di del Tour de France 2019. I ciclisti sono pronti ad affrontare la nona tappa prima della giornata di riposo di domani, che sarà utilissima per ricaricare le energie e chiarirsi le idee. Intanto, però, c’è la frazione di oggi da affrontare: si parte da Saint’Etienne, per arrivare a Brioude, dopo 170,5 km di pedalata. Una tappa impegnativa, durante la quale i ciclisti dovranno affrontare tre gran premi della montagna, uno di prima categoria e gli altri due di terza. Al 31° km i ciclisti dovranno scalare il durissimo Mur d’Aurec sur Loire, di soli 3,2 km ma con pendenza media dell’11% e quella massima del 19%. A seguire ci sarà un saliscendi che porterà alla salita della Cote des Guillaumanches dopo la quale i ciclisti si prepareranno ad affrontare la Cote de Saint Just, dopo del quale ci sarà un tratto in discesa che porterà al traguardo.

Non sono da escludere delle fughe, ma anche un attacco finale potrebbe rendere la tappa più accesa. Occhi su Sagan e Matthews, ma anche Van Aert, Trentin, Van Avermaet e Colbrelli potrebbero dire la loro.

