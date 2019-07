Tour de France – Oggi un’impegnativa frazione di montagna: percorso, altimetria e favoriti della 14ª tappa

Spettacolo assicurato oggi al Tour de France: percorso, altimetria e favoriti della 14ª tappa

Splendida prestazione, ieri, nella cronometro di Pau, di Alaphilippe. Il francese della Quick Step ha difeso egregiamente la maglia gialla, aumentando di pochi secondi il suo vantaggio su Thomas in classifica generale. Archiviata la cronometro di ieri, i ciclisti si preparano ora ad affrontare la 14ª tappa del Tour de France, una tostissima frazione di montagna.

117,5, i km che i corridori dovranno affrontare, da Tarbes a Tourmalet, in un percorso davvero impegnativo, con un faticosissimo dislivello. Un difficilissimo arrivo in salita, per i ciclisti, che prima dell’ultima scalata dovranno affrontare la salita del Col du Soulor, di 11,9 km con pendenza del 7,8%.

La tappa di oggi regalerà sicuramente puro spettacolo, con la rampa conclusiva sopra il 10% di pendenza. Gli uomini di classifica dovranno darsi da fare se vogliono cercare di insidiare la maglia gialla Alaphilippe. Occhi puntati su Thomas e Bernal, che cercheranno di controllare il gruppo, supportati dal loro team. Non sono da escludere gli attacchi da lontano con Ciccone ed Aru che potrebbero dire la loro nonostante qualche difficoltà fisica.

