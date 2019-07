Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita, Slongo ammette: “Nibali? Capiremo se…”

Occhi puntati su Vincenzo Nibali oggi nella sesta tappa del Tour de France: le sensazioni dell’allenatore dello Squalo

Si disputa oggi la prima importante tappa del Tour de France 2019: la sesta frazione si concluderà col primo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle, a Planche des Belles Filles. La sesta tappa sarà dunque fondamentale per capire la forma fisica degli uomini classifica e farà la sua primissima selezione.

Occhi puntati dunque su Vincenzo Nibali: “domani è un giorno importante, dopo il Giro d’Italia noi non abbiamo riferimenti e non sappiamo come siamo in salita: è una tappa importante per capire dove siamo e trarre qualche conclusione, per comprende se potremo puntare alla classifica o fare altro”, queste le parole delll’allenatore dello Squalo e ds della Bahrain Merida Paolo Slongo ai microfoni Rai alla vigilia della sesta tappa.

